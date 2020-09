A Mulhous la più grande parete d'arrampicata indoor d'Europa

Roma, 18 set. (askanews) - Ha aperto a Mulhous, nell'Est della Francia, vicino al confine con la Svizzera e con la Germania, la più grande parete d'arrampicata indoor d'Europa che ha già attirato appassionati e dilettanti ansioni di cimentarsi con le "altezze".Ci sono percorsi dai 12 metri di altezza fino ai 25. Circa una sessantina all'interno e 12 all'esterno, ma l'intenzione è ampliare ancora di più l'offerta e diventare la base di allenamento per gli atleti in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024".La palestra di roccia si trova nel cuore di un ex sito industriale in fase di trasformazione e potrebbe diventare la forza trainante di un quartiere che sta vivendo una profonda riqualificazione.