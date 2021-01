A processo 10 sospettati per l'attentato di Bruxelles del 2016

Roma, 5 gen. (askanews) - Dieci sospettati andranno a processo per gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. In seguito ai tre attacchi terroristici coordinati nell'area metropolitana della capitale belga - due presso l'aeroporto di Bruxelles-National e uno alla stazione della metropolitana di Maelbeek/Maalbeek - morirono 32 persone e 3 attentatori. Gli attentati furono rivendicati dall'Isis.Il portavoce della procura federale belga, Eric Van Duyse, spiega:"Finalmente, la Camera di consiglio è andata oltre alla requisitoria della procura federale, perché la procura federale chiedeva il rinvio di 8 imputati davanti alla Corte d'Assise e due davanti al tribunale penale. Alla fine la Camera di consiglio ha deciso altrimenti, è normale giustizia per un magistrato indipendente analizzare i dossier in questo modo".Tra gli accusati, c'è anche il 31enne Salah Abdeslam, terrorista francese naturalizzato belga di origini marocchine accusato anche degli attacchi coordinati di Parigi del novembre 2015, unico sopravvissuto, che avrebbe giocato un ruolo chiave nell'organizzazione degli attacchi di Bruxelles."Un buon numero degli imputati sono gli stessi sia nel processo di Parigi che nel processo di Bruxelles, quindi i due processi non possono svolgersi nello stesso tempo. Quindi, visto che la Francia dovrebbe iniziare nel settembre 2021 per una durata di 7 mesi, noi inizieremo dopo. E visto che prenderà un anno giudiziario completo, dato che il processo sarà estremamente lungo, stiamo parlando di 8 o 9 mesi, non potremo iniziare prima del settembre 2022".