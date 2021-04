A Riad ultimi ritocchi al Kafd, il mega quartiere finanziario

Roma, 7 apr. (askanews) - Sospesi su un grattacielo di vetro sotto un sole cocente, alcuni operai eseguono gli ultimi ritocchi all'atteso nuovo quartiere finanziario di Riad, il King Abdullah Financial District (Kafd).L'Arabia Saudita tenta così di fare concorrenza a Dubai per divenire un crocevia per le imprese straniere operanti nel Golfo. Il Kafd è un progetto da diversi miliardi di dollari annunciato nel 2006 e verrà inaugurato ufficialmente nei prossimi mesi, secondo diverse fonti.Situato nel cuore della capitale saudita, questo quartiere intende capitalizzare l'annuncio fatto a febbraio dal governo alle aziende straniere: chi vuole ottenere un contratto pubblico con la più grande economia araba dovrà installare la propria sede regionale qui entro il 2024. Il Kafd è per ora un "gigante dormiente che si prepara al risveglio": 1,6 milioni di metri quadrati di grattacieli e verde, compresa una moschea a forma di rosa del deserto.