A Singapore apre il primo Apple store galleggiante

Roma, 11 set. (askanews) - Ha aperto a Singapore il nuovissimo negozio Apple, il primo galleggiante. Sorge direttamente sull'acqua, a Marina Bay, nel posto in cui un tempo c'era un nightclub. È una cupola di vetro con pannelli che di giorno consentono di riflettere lo skyline e di notte fanno assomigliare il nuovissimo store a una magica lanterna.Inaugurazione diversa dalle altre per Apple: i clienti che volevano a tutti i costi entrare nel giorno dell'apertura hanno dovuto prenotare con molto anticipo. Posti con slot limitati, infatti, a causa delle misure di sicurezza per prevenire la diffusione del coronavirus.