Sydney, 29 feb. (askanews) - Migliaia di persone in costume sono scese in strada, a Sydney, in Australia, cantando e ballando in occasione dell'annuale parata del "Gay and lesbians mardi gras", la tradizionale parata di carnevale della comunità LGBTQI (Lesbians, gay, bisexual, transgender, queer e interssexual) australiana.