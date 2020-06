A Sydney sorgerà la torre in legno ibrido più alta al mondo

Roma, 25 giu. (askanews) - La mega compagnia australiana di software Atlassian costruirà l'edificio in legno ibrido più alto del mondo per la sua nuova sede centrale di Sydney. I lavori inizieranno nel 2021 e sarà completato nel 2025.Il progetto mostra il grattacielo di 40 piani, che arriverà a 180 metri d'altezza, realizzato con strati di legno dolce pressati insieme e una facciata in vetro e acciaio. Sulla vetta ci saranno giardini all'aperto. Le costruzioni in legno ibrido, altamente ecologiche, stanno vivendo un boom negli ultimi anni.Progettato da architetti newyorkesi e australiani, funzionerà al 100% con energia rinnovabile, avrà pannelli solari e finestre auto-ombreggianti nella facciata. Inoltre, utilizzerà la Mass Timber Construction, una tecnica che fonde i legni dolci, che Atlassian ha descritto come una tecnologia chiave per ridurre l'impronta di carbonio dell'edificio.Secondo Atlassian, fondata nel 2001 da Mike Cannon-Brookes e Scott Farquhar, la torre ospiterà 4.000 dipendenti e costituirà il fulcro di un nuovo distretto tecnologico all'interno di quello commerciale centrale di Sydney. "Lo spazio che stiamo costruendo sarà altamente sostenibile e flessibile - ha chiarito l'azienda - sarà costruito appositamente per il futuro del lavoro, per il mondo di domani, non per quello di oggi".