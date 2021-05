Milano, 21 mag. (askanews) - A Tokyo apre un hub da 10mila vaccinazioni al giorno. Si trova a Tokyo e ha come obbiettivo dare una spinta alla campagna vaccinale di massa finora non particolarmente veloce. Ora, con l'approvazione di Moderna e Astrazeneca, il governo intende procedere a passi spediti anche in vista delle Olimpiadi in estate. Ad oggi è stato vaccinato con due dosi solo il 2% della popolazione in Giappone.