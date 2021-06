A Tokyo il countdown olimpico: 50 giorni all'inizio dei Giochi

Roma, 3 giu. (askanews) - L'orologio scandisce le ore e i giorni che mancano alle attesissime Olimpiadi di Tokyo, già rimandate nel 2020 a causa della pandemia. Il conto alla rovescia olimpico si può seguire nella piazza di fronte alla stazione di Tokyo: mancano 50 giorni all'inizio dei Giochi.Una data che per gli organizzatori è confermata ma da molti giapponesi e non solo viene vista con scetticismo vista la situazione Covid-19 nel Paese che non sembra migliorare. A Tokyo e in altre città lo stato d'emergenza è stato esteso fino al 20 giugno.