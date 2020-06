(Agenzia Vista) Trapani, 20 giugno 2020 A Trapani arrestati due fedelissimi di Messina Denaro. Perquisita la casa della madre del latitante Perquisizioni e arresti nei confronti dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. E' in corso dalle prime luci dell'alba un blitz della polizia nella Provincia di Trapani e in quella di Caserta. Quindici gli indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della latitanza del boss mafioso. Perquisita anche l'abitazione di Castelvetrano, residenza anagrafica del latitante Messina Denaro. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev