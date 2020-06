Accoltellamento a Glasgow, Bbc: 3 morti tra cui l'assalitore

Roma, 26 giu. (askanews) - Accoltellamento davanti un hotel in pieno centro a Glasgow, in Scozia: il bilancio secondo la Bbc è di tre morti tra cui l'assalitore, ucciso dalla polizia, come ha confermato il vicecapo Steve Johnson. Sei i feriti portati in ospedale, tra cui c'è anche un agente, ma non risulta in gravi condizioni. Tutta l'area è stata isolata. Nell'hotel, in disuso, vivono richiedenti asilo."Notizie davvero spaventose dal centro di Glasgow - ha commentato su twitter la premier scozzese, Nicola Sturgeon - i miei pensieri sono per le persone colpite. Per favore state lontani dalla zona, permettete ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro e non diffondete notizie non confermate".