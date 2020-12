Accordo fra Francia e Gb, a Calais sbarcano primi passeggeri

Milano, 23 dic. (askanews) - "Se siete positivi, non potete andarvene. DOvete prenotare un test prima di andarvene o non vi lasceremo passare". I poliziotti inglesi spiegano le regole agli autotrasportatori infuriati degli oltre 4mila camion e migliaia di piccoli furgoni, diretti in Francia ma bloccati a Dover, in Gran Bretagna, dopo le restrizioni decise per la nuova variante del coronavirus, scoperta per prima in Inghilterra.Ora i due paesi hanno trovato un accordo, dopo che la stessa Commissione europea aveva invitato a trovare un coordinamento sulla questione e a rimuovere i divieti.Con la parziale riapertura delle frontiere i primi a sbarcare a Calais, porta di Francia per chi proviene dal Regno Unito, sono stati i passeggeri bloccati sui traghetti. Da adesso in poi i divieti si allenteranno sempre più.