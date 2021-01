(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Addetti Luna Park manifestano a Montecitorio “Non creiamo contagi, imputati ma innocenti” Le immagini della manifestazione dei lavoratori e imprenditori di Luna Park della Toscana, in Piazza Montecitorio. Uno dei manifestanti: “La nostra attività è all’aperto, non crea contagi. Abbiamo lavorato 3 mesi in un anno, nessun contagio è stato trovato nel Luna Park. Veniamo incarcerati, agli arresti domiciliari, imputati senza aver commesso il fatto”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev