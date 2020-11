(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 Addio a Stefano D'Orazio, una fan: "Sei sempre stato unico, da tutta Italia qui per te" I funerali del batterista dei Pooh Stefano D'Orazio alla Chiesta degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma. Una fan dell'artista in lacrime: “Sei sempre stato unico, siamo venuti qui per te da tutta Italia”. 00_53 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev