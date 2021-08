Afghanistan, Gentiloni: "L'Europa ha il dovere di accogliere i profughi"

Paolo Gentiloni, commissario europeo, interviene al meeting di Rimini sulla crisi in Afghanistan, richiamando l'Europa ai suoi doveri, soprattutto in materia di immigrazione e accoglienza profughi. "Abbiamo visto tutti le scene ripugnanti dell'aeroporto di Kabul, che dimostrano che ci sono milioni di persone in tutto l'Afghanistan che vogliono scappare da quel regime. Noi che facciamo? Ci giriamo dall'altra parte? L'Ue ha il dovere di lavorare sull'accoglienza e su quote di immigrazione legali, anche togliendosi l'alibi dell'unanimità sulle decisioni", ha affermato Gentiloni.