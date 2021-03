(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Aggressione di Valle Aurelia, Zan: "Solo punta dell'iceberg, serve una legge" Quello che è successo a Valle Aurelia "È solo la punta di un iceberg di episodi che accadono quotidianamente. In questo caso sono riusciti a documentarlo filmando l’aggressione. Serve una legge che esiste in tutti i paesi occidentali e che l’Italia aspetta da trent’anni. Siamo al sesto tentativo nel Parlamento. E' un fatto positivo che alcune Senatrici di Forza Italia vogliano votare la legge che è uno spartiacque tra chi vuole l’Europa della democrazia e dei diritti e chi invece vuole l’Europa che discrimina, come in Ungheria." Così Alessandro Zan, Deputato del PD, entrando a Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev