(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2020 Agosto in leggera ripresa per i ristoratori di Roma centro: "Ma la strada è ancora lunga" Leggero ottimismo tra i gestori dei ristoranti di Roma centro. Dopo i mesi di lockdown da coronavirus si intravede una ripresa dei consumi nel mese di agosto, ma i livelli degli anni passati sono ancora lontanissimi. Tra polemiche politiche e speranze per i mesi a venire abbiamo sentito i ristoratori della capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev