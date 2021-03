Al drive-through in Qatar ora si vaccinano i 40enni

Al Wakrah (Qatar), 31 mar. (askanews) - Auto in coda al nuovo drive-through per le vaccinazioni nella città di al-Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti-Covid. Lo Stato della penisola arabica ha appena esteso la campagna di vaccinazione a tutti i cittadini con più di 40 anni."Abbiamo due siti in Qatar per la seconda dose, con una capacità (potenziale) di 5.000 per ogni sito. Abbiamo ora raggiunto i 2.000 e la fase del vaccino si sta estendendo sempre più e nei prossimi giorni attendiamo ancora più persone"."Speriamo che la società scelga di fare il vaccino, così la vita può tornare alla normalità in Qatar il più presto possibile", ha aggiunto.