(Agenzia Vista) Bari, 30 agosto 2020 Al mare in sedia a rotelle, Emiliano alla spiaggia per disabili a Bitonto (Bari) “Un’opportunità che i pugliesi aspettavano da tanto. Finamente i diversamente abili potranno godersi il nostro splendido mare”. Così Michele Emiliano, governatore della Puglia, ha inaugurato la spiaggia per disabili di bitonto, con rampa di accesso e servizi dedicati. / Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev