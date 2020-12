"Al Sisi regime sanguinario", altri restituiscono Legion d'Onore

Roma, 15 dic. (askanews) - Cresce la protesta in Italia contro la Francia che ha insignito il presidente egiziano Al Sisi della Legion d'Onore, e dopo Corrado Augias altre personalità della cultura italiana restituiscono l'onorificenza a Parigi. Come Sergio Cofferati, Luciana Castellina, e come Giovanna Melandri che ricevette la Legion d'Onore nel 2003 dal presidente francese Jacques Chirac."Faccio fatica oggi a condividere questo riconoscimento con un regime che si è macchiato della morte di Giulio Regeni, per la quale ancora non si è fatta luce, non si è restituita giustizia e verità alla famiglia e un regime che trattiene illegittimamente nelle proprie carceri Patrick Zaki", ha affermato Melandri in un video postato sui social.Un gesto che l'ex ministra della cultura e presidente della Fondazione MAXXI si augura sia accompagnato da decisioni concrete del governo italiano. "Spero che questo gesto affiancato a quello di Corrado Augias sia uno stimolo per il governo italiano ad agire in tutte le sedi diplomatiche e politiche per riportare a casa presto, sano e salvo, Patrick Zaki", ha aggiunto.Fra i notabili italiani che hanno ricevuto la Legion d'Onore ci sono anche Dario Franceschini, Massimo D'Alema, Riccardo Muti ed Emma Bonino.