(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2020 Al via la Mostra del Cinema di Venezia ai tempi del Covid tra misure di sicurezza e mascherine Al via la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera. La kermesse è la prima al mondo a ripartire dopo il coronavirus e tante sono le misure assunte dall’organizzazione per assicurare la sicurezza durante il festival, tra controlli della temperatura, distanze di sicurezza e mascherine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev