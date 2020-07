(Agenzia Vista) Berlino, 01 luglio 2020 Al via la presidenza tedesca del semstre europeo, Merkel: "Insieme, rendiamo Ue di nuovo forte" "Insieme, rendiamo Ue di nuovo forte". Questo il motto lanciato dalla Cancelliera, Angela Merkel, in un video pubblicato sul sito del governo in occasione dell'inizio della presidenza tedesca del semestre europeo. / Federal Government Germany Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev