Al via le consultazioni al Quirinale con Casellati e Fico

Roma, 27 gen. (askanews) - Al via il giro di consultazioni al Quirinale che andranno avanti fino al pomeriggio di venerdì. Prima di iniziare, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è soffermato qualche secondo nel salone delle feste in cui è stata allestita eccezionalmente la sala stampa con i giornalisti che, causa Covid, saranno pochi, a rotazione e distanziati, a cui ha augurato buon lavoro. "È una situazione particolare - ha detto - ma siete nel Salone delle feste".La prima ad essere ricevuta da Mattarella, come da consuetudine, è stata la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, arrivata in anticipo e rimasta mezz'ora a colloquio con il presidente della Repubblica. È toccato poi al presidente della Camera Roberto Fico. Anche lui circa mezz'ora da Mattarella e uscendo ha detto ai giornalisti: "Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese".Mattarella ha inoltre sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano. Gli incontri riprenderanno domani mattina. Al Quirinale sarà ricevuto anche il gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico che si è costituito nelle ultime ore a sostegno di una maggioranza guidata dal premier dimissionario Giuseppe Conte; saliranno poi al Colle Leu, Italia Viva e il Pd. Il 29 gennaio, invece, sarà la volta del centrodestra. Chiude il M5S.