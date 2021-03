(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2021 Al via scavi al Foro di Cesare, Raggi: "Città riserva continue sorprese" "Roma ci riserva continue sorprese: l’avvio degli scavi del Foro di Cesare ci consente di riportare alla luce diverse fasi di vita di questo antico settore urbano che presenta una stratificazione molto ricca, come emerso dalle indagini condotte dalla Sovrintendenza negli ultimi decenni. Ringrazio Sua Maestà la Regina di Danimarca Margrethe II e l’Accademia di Danimarca per questo importante atto di mecenatismo. Con il sostegno di tutti, continuiamo a scoprire la nostra storia’’. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi all'avvio degli scavi al Foro di Cesare. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev