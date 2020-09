(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Alberto Sordi, viaggio nella villa dell'attore La villa di Alberto Sordi apre al pubblico con una mostra dal titolo "Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020" nell'anno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita dell'attore romano. La visita della sindaca di Roma, Virginia Raggi, accompagnata dal curatore Alessandro Nicosia. "Potremo finalmente entrare nella casa di Alberto Sordi, vedere quali sono i luoghi della sua vita e gli oggetti che hanno caratterizzato il suo essere e la sua capacità di portare sullo schermo la romanità per farci ridere e riflettere sulle nostre caratteristiche" ha affermato la sindaca a margine dell'evento e ha annunciato che la sala teatro della casa "verrà dedicata in modo permanente alle proiezioni dei film di Alberto Sordi in modo da avere un punto di contatto costante tra la città, le persone, e la sua opera che per noi è veramente importante, immortale e ci fa tanto riflettere con ironia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev