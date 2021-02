Alessandra Moretti (Pd): Salvini folgorato sulla via di Draghi

Roma, 11 feb. (askanews) - "Mi viene da dire Salvini folgorato sulla via di Mario Draghi. Una svolta europeista che ha lasciato stupiti tutti noi, come ho detto anche ieri io aspetto gli eurodeputati della Lega al varco quando si tratterà di cambiare il trattato di Dublino e imporre a tutti gli Stati membri un'accoglienza diffusa ed equa dei migaranti e voglio sperare che votino a favore e non contro": così l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, in un'intervista via Zoom con askanews dopo la recente svolta europeista di Matteo Salvini durante le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi e l'inatteso voto favorevole degli eurodeputati leghisti al regolamento del Recovery Fund.Intervista di Stefania CuccatoMontaggio Carlo MolinariImmagini askanews