(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2020 Alex Zanardi in gravi condizioni dopo un incidente in handbike, il servizio Gravissimo incidente stradale per Alex Zanardi durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vedeva tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev