Alitalia, Raggi: "Roma Capitale al fianco dei lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Massimo sostegno per rilanciare la vostra azienda" Roma, 5 mag. (askanews) - "Roma Capitale è al fianco dei lavoratori di Alitalia". Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video messaggio trasmesso durante un evento per i 75 anni della compagnia aerea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev