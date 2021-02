Alitalia, Silvestroni (FdI): "Giorgetti rispetti impegno preso da Governo su mio Odg "

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 "Il disastroso lavoro del Conte 2 retto da PD e 5 Stelle ha aperto una voragine sui conti Alitalia che mette a rischio perfino gli stipendi de lavoratori. Lo spiraglio per una soluzione nell’interesse dell’Italia è stata fornita da Fratelli d’Italia con il mio ordine del giorno approvato ieri alla camera sul mille proroghe. Al Ministro Giorgetti, che ha convocato con urgenza un vertice con il ministro dei Trasporti Giovannini, chiedo di rispettare l’impegno ieri assunto dal Governo e procedere all’acquisizione degli Asset di Alitalia, come risarcimento dei prestiti e salvare migliaia di posti di lavoro e i soldi degli italiani prestati ad Alitalia, scongiurando la vendita spezzatino a compagnie straniere. Confido nell’autorevolezza del Presidente Draghi in Europa per conseguire l’interesse nazionale che è quello di riavere una compagnia area di bandiera che rappresenti orgogliosamente l’Italia nel mondo." Cosi' in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it