Alitalia, Silvestroni (FdI): "Mette tristezza il tabellone partenze a Fiumicino"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2021 "I tre commissari Alitalia non sono ancora disponibili per ascoltare le parti sociali. Lo abbiamo fatto noi di Fratelli d'Italia. All'aeroporto di Fiumicino c’è un tabellone partenze che mette tristezza e rabbia. Lavoratori senza stipendi di marzo e con l'incertezza della cassa integrazione che giustamente non capiscono come si possa rinnovare il contratto dei Navigator, mettere un miliardo sul reddito di cittadinanza e lasciare poi undicimila famiglie del trasporto aereo in questa situazione”, così il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it