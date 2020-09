(Agenzia Vista) Venezia, 20 settembre 2020 Alle urne in Veneto, nei seggi di Venezia tra disinfettante e mascherine, le immagini I veneziani si recano alle urne tra mascherine e disinfettanti per proteggersi dal covid. Si vota per il Referendum sul taglio del numero dei parlamentari, per il consiglio regionale, il Presidente della Regione e, a Venezia, anche per il sindaco e l’amministrazione comunale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev