(Agenzia Vista) Venezia, 5 dicembre 2020 c “C'è maltempo forte, rischio valanghe: in montagna state a casa. Lo dico anche a quelli che in coda a serpentone si stanno dirigendo verso la montagna”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa sul contrasto all’epidemia di Covid-19 in Veneto. / Facebook Luca Zaia Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev