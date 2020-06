(Agenzia Vista) Bergamo, 16 giugno 2020 Alzano e Nembro, Gori: “Mai ricevuto pressioni per evitare l’istituzione della zona rossa” “Ero favorevole alla zona rossa e chiesi che si prendesse rapidamente una decisione” Le parole del sindaco di Bergamo Giorgio Gori in Consiglio Comunale. / Comune di Bergamo You Tube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev