Amato: “In Ciampi prevalse senso della Patria l’8 settembre 1943”

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Grazie Signora Sindaca per aver intitolato questo tratto di Lungotevere, così vicino al Vittoriano a Carlo Azeglio Ciampi. Lì lui ridette vita in tutti noi al senso della Patria che si era radicato in modo indelebile nel giovane Ciampi l’8 settembre 1943 quando poco più che ventenne si trovò in un esercito senza guida, si presentò al reparto militare di Livorno e gli venne detto da un Capitano ‘si tolga subito la divisa e vada a casa ma lui ritenne che fosse il momento tra la scelta di sé stesso e la scelta del proprio Paese fosse la seconda a dove prevalere” Così l’ex Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione a un tratto del Lungotevere all’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev