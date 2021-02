(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2021 Ambasciatore ucciso in Congo, Borrell (UE): “Espresso cordoglio a Di Maio. Attacco codardo” “Estendo le mie sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e una di queste vittime era l’ambasciatore italiano. Quindi ho già espresso il mio cordoglio al Ministro Di Maio e ancora una volta si tratta di un attacco codardo in una regione che richiede una grande attenzione, dove i civili continuano a pagare un prezzo altissimo per via dell’insicurezza radicata in queste terre”. Così l’Alto Rappresentante UE Josep Borrell all’inizio della conferenza stampa sui lavori del Consiglio Affari Esteri. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev