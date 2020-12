(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2020 Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni e Fedez, il momento della consegna Chiara Ferragni e Fedez ricevono l'Ambrogino d'Oro nella Sala Alessi del palazzo comunale di Milano. Ecco le motivazioni della premiazione: "Nella prima fase dell'emergenza sanitaria hanno messo la loro notorietà al servizio della lotta al covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con altruismo unito a senso pratico hanno lanciato la raccolta fondi per l'ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele. A questo si aggiunge l'impegno come volontari dell'iniziativa "Milano aiuta", preparando la spesa e pedalando per consegnare cibo alle famiglie in difficoltà hanno mostrato quanto sia importante anche con gesti semplici porgere la mano ai più fragili nel segno di un autentico spirito ambrosiano". / Instagram Chiara Ferragni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev