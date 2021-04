Ambrosi (FidoImpresa): "È il momento di dare sostegno alle imprese, bene accordo con Confimea"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 “FidoImpresa è una società che si occupa da decenni di credito alle imprese e lo fa sia in maniera innovativa, utilizzando tutte le tecnologie a disposizione per gestire il cliente, la parte informativa e documentale a distanza e lo fa anche in modo tradizionale andando a visitare tutte le aziende in tutta Italia. Siamo certi che l’accordo siglato oggi conConfimea avrà successo, perché in Confimea abbiamo trovato la stessa vision di Fidoimpresa, ovvero, massimo utilizzo dell’innovazione e massima vicinanza agli imprenditori”. Così Giampaolo Ambrosi, direttore generale FidoImpresa nel corso della conferenza stampa per la firma dell'accordo fra Confimea Imprese e FidoImpresa per supportare le imprese ad accedere ad ogni forma difinanziamento d'impresa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it