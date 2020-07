(Agenzia Vista) Matera, 17 luglio 2020 "Matera ha bisogno di serietà di concretezza, non di persone che passano di qua e di là. Il candidato sindaco non deve per forza essere della Lega c'è tanta gente che si sta avvicinando senza tessera del partito in tasca è gente che fa impresa, turismo, commercio". Così Matteo Salvini, leader della Lega, nella Città dei Sassi in vista delle prossime amministrative. Courtesy Trm agenziavista.it