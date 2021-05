(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 “I nomi dei candidati per il centrodestra nelle grandi città ci saranno tra pochi giorni. Ribadiamo che il centrodestra andrà alle elezioni unito a differenza degli altri” lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine dell’incontro del centrodestra alla Camera per decidere i nomi dei candidati sindaci per i grandi comuni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhagiev