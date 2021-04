Amministrative, Meloni: “Su candidati non siamo in ritardo. Nessun partito è pronto”

(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Sulle amministrative eravamo rimasti che ci saremo visti dopo Pasqua per decidere i candidati. È un altro argomento che dobbiamo risolvere. Non stiamo sottovalutando il tema e non siamo per niente in ritardo come dicono i giornalisti, i candidati su tutta Italia mancano a tutti i partiti” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine del convegno “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” all’Hotel Nazionale di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev