(Agenzia Vista) Venezia, 17 settembre 2020 Amministrative Venezia, Sassoli: "Irresponsabile affidarsi a forze che vogliono allontanarsi da Ue" "Ieri al Parlamento europeo abbiamo visto le forze del centrodestra o astenersi o a votare contro il primo atto per avere il Recovery Fund. Credo Che questo sia un atto di irresponsabilità come affidarsi alle forze che vogliono essere lontane dall'Europa" Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine di una conferenza stampa a Venezia per sostenere il candidato sindaco per il PD nella città lagunare, Pier Paolo Baretta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev