Anche a Monaco di Baviera mascherine obbligatorie all'aperto

Monaco di Baviera, 24 set. (askanews) - Nella centralissima Marienplatz o lungo le strade del centro storico di Monaco di Baviera i passanti indossano le mascherine, dopo che, a causa dell'aumento del numero dei casi di coronavirus, la copertura di naso e bocca è diventata obbligatoria nelle aree pubbliche più affollate della capitale del Land meridionale tedesco. Residenti e turisti sono tuttavia divisi in merito alla nuova stretta della città bavarese."Non sapevo che le mascherine fossero obbligatorie - diceRobert - perché non sono di Monaco di Baviera, vengo dall'Austria per una visita medica. Uno vede le persone che girano con la mascherina e... Da una parte è una buona cosa, perché il numero dei contagi continua a crescere, ti proteggono un po'"."Davvero non capisco le persone che non indossano la mascherina se è obbligatoria, davvero. Ma non dico loro niente, perché non sai mai come possono reagire - dice Regina, residente - dovrebbero esserci più poliziotti a fare i controlli"."Che sia obbligatorio sulle strade pedonali e nella Marienplatz, credo che sia un po' estremo, e spero che la regola dei sette giorni funzioni (secondo la quale il tasso dei contagi andrebbe sotto 50 per 100.000 abitanti in 7 giorni, ndr) e i numeri scendano", dice Michael, altro residente."Abbiamo scoperto oggi che dovevamo indossare la mascherina, come vedete, tutto il tempo", rivela Paul, turista britannico - beh... Respirare è un problema ora, perché devi indossarla tutto il tempo, soffriremo un po', perché soffro un po' di asma, tutto il tempo sarà un po' stressante. Credo che la gente si stresserà, il che non va bene".