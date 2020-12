(Agenzia Vista) Berlino, 13 dicembre 2020 Angela Merkel annuncia il lockdown duro per la Germania dal 16 dicembre In una conferenza stampa, Angela Merkel annuncia il lockdown duro per la Germania dal 16 dicembre dopo l'aumento dei contagi da coronavirus in Germania. Chiusura di negozi non essenziali, divieto agli assembramenti, promossi telelavoro e all'istruzione a distanza. / Facebook Bundesregierung Durata: 00_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev