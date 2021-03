(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2021 "E' un piacere per me rivolgere un saluto di grande cordialità. L'anno scorso, a causa dell'esplodere della pandemia questo incontro non ha potuto avere luogo, così come non è avvenuto anche per le altre forze armate, ma oggi sono lieto di incontrarvi, anche perchè è l'ultimo anno del mandato", così il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per i 98 anni dell'Aeronautica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev