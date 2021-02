(Agenzia Vista) Torino, 20 febbraio 2021 Appendino: “Dopo la sindaca? Fuori da questa istituzione continuerò a occuparmi della città” “Dopo la sindaca? Continuerò a occuparmi della città e la mia comunità, e dei temi cui ho tenuto maggiormente: penso ai temi ambientali, sociali, dell’innovazione, e questo per farlo non bisogna per forza stare all’interno di un’istituzione, avendo un incarico politico. La politica si fa in tanti modi e continuerò a farla al di fuori da questa istituzione”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in una diretta Facebook per rispondere alle domande dei suoi concittadini. / Facebook Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev