(Agenzia Vista) Torino, 14 marzo 2021 Appendino: "La Città di Torino assume mille giovani talenti" "Se è vero che la pandemia Covid è stata, ed è, un dramma con pochi precedenti nella storia recente del Paese e della nostra Città, è altrettanto vero che tutti - Istituzioni, aziende, cittadini - hanno dimostrato una straordinaria capacità di reazione e resilienza e, nelle difficoltà, si sono trovate opportunità. Tra queste vi è il Next Generation EU, piano straordinario di investimenti che promette di dare nuovo ossigeno, nuovo slancio e una nuova prospettiva per il futuro in Italia e in Europa. Un piano che, ricordo, prevede la destinazione del 50% dell’importo finanziario al sostegno della modernizzazione tramite la ricerca e l'innovazione, la transizione climatica e digitale". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in un video sui social. Facebook Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev