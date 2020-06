(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2020 Apre la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Abbiamo presentato la Stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, che quest’anno avrà una palcoscenico d’eccezione: il Circo Massimo. Dopo la riapertura dei musei e delle mostre, dopo la presentazione del palinsesto culturale, questo è un altro bel segnale per la nostra città. Il nostro Teatro dell'Opera è il prima a ripartire in Europa e Roma è tra le primissime capitali a far ripartire la cultura. Un primato che ci deve rendere orgogliosi. Vogliamo ridare voce agli artisti, ai musicisti, agli operatori dello spettacolo e restituire ai tanti appassionati un programma di qualità da godere finalmente dal vivo." Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev