(Agenzia Vista) Puglia, 28 luglio 2020 Arcelor Mittal, Re David (Fiom): "Stato assuma ruolo decisivo nella vertenza Ex Ilva", il servizio Vertenza Ex Ilva, interviene la segretaria generale della FIOM Cgil, Francesca Re David che sottolinea il ruolo che deve assumere lo Stato in questa vicenda. Le parole della segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, a margine dell’incontro organizzato a Bari sul tema ‘L’industria metalmeccanica in Puglia” dalla CGIL Puglia. Courtesy Trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev