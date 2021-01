(Agenzia Vista) Genova, 22 gennaio 2021 ArcelorMittal, Arcuri: “Senza industria non c’è sviluppo, senza acciaio non c’è industria” “Giusto che io vi dica solo due cose. La prima è un’altra cosa che penso profondamente: che senza industria non ci sia uno sviluppo possibile neanche in Italia e neanche nel 2021 e che senza acciaio non ci può essere industria neanche in Italia, neanche nel 2021, e neanche negli anni che verranno”. Lo ha detto l'amministratore delegato Invitalia Domenico Arcuri, avviandosi alla conclusione del suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979 che si è tenuta a Genova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev