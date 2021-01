(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Arcuri: “Lo Stato Italiano il primo ad avviare un contenzioso con Pfizer” “Il cittadino italiano deve innanzitutto sapere che il Commissario all’Emergenza e il Governo Italiano sono dalla sua parte e faranno ogni cosa perché le loro legittime aspettative vengano rispettate. Il Commissario e il Governo faranno ogni cosa per pretendere quello che gli è dovuto. Lo Stato Italiano è stato il primo ad avviare un contenzioso con Pfizer. Noi non ci accontentiamo, vogliamo che vengano riconosciute le nostre ragioni. Noi non siamo produttori di vaccino, come avremmo voluto essere. Il cittadino devo continuare ed essere cauto, prudente e responsabile.” Queste sono le parole del commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri a termine della conferenza stampa sulla campagna vaccinale. Courtesy Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev