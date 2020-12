Argentina, Congresso riapre dibattito sulla legge sull'aborto

Roma, 2 dic. (askanews) - Il Congresso argentino ha riaperto il dibattito sulla legge sull'aborto, una questione molto accesa nel Paese sudamericano, dopo che il presidente Alberto Fernandez ha inviato un nuovo disegno di legge per la sua legalizzazione. All'inizio del dibattito, gli attivisti pro-choice si sono riuniti con le loro emblematiche bandiere verdi fuori dall'edificio del Congresso. Ana Carolina Gaillard, del partito Frente de Todos e membro della Camera dei Deputati, sottolinea:"Gli aborti, poiché sono criminalizzati nel nostro Paese, spingono centinaia di donne a vivere clandestinamente e causano morte e, in altri casi, rischi per la loro salute e la loro vita".